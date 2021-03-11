Администратор гостиницы организовала притон в Есике

ЕСИК. КАЗИНФОРМ - Администратор гостиницы подрабатывала сутенершей в Есике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными УКП ДП Алматинской области в городе Есике задержана 28-летняя алматинка, работающая администратором одной из гостиниц.

Выяснилось, что в период карантина она организовала притон для оказания интимных услуг и принимала активное участие в его деятельности. Занимаясь сводничеством, женщина предоставляла помещения, получая денежные средства от клиентов и от девушек легкого поведения.

В процессе проверки за оказание интимных услуг задержаны 44-летняя жительница Аксуского района и 38-летняя жительница города Алматы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 309 ч. 1 УК РК «Организация или содержание притонов для занятий проституцией». Из указанного уголовного дела в отдельное производство выделены материалы для привлечения к административной ответственности по статьям 425, 450 КоАП РК «Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Предоставление помещений для занятия проституцией и сводничеством».