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    21:17, 10 Март 2021 | GMT +6

    Администратор гостиницы организовала притон в Есике

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    ЕСИК. КАЗИНФОРМ - Администратор гостиницы подрабатывала сутенершей в Есике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными УКП ДП Алматинской области в городе Есике задержана 28-летняя алматинка, работающая администратором одной из гостиниц.

    Выяснилось, что в период карантина она организовала притон для оказания интимных услуг и принимала активное участие в его деятельности. Занимаясь сводничеством, женщина предоставляла помещения, получая денежные средства от клиентов и от девушек легкого поведения.

    В процессе проверки за оказание интимных услуг задержаны 44-летняя жительница Аксуского района и 38-летняя жительница города Алматы.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 309 ч. 1 УК РК «Организация или содержание притонов для занятий проституцией». Из указанного уголовного дела в отдельное производство выделены материалы для привлечения к административной ответственности по статьям 425, 450 КоАП РК «Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Предоставление помещений для занятия проституцией и сводничеством».


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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