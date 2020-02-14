+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Администратор букмекерской конторы незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте

14 Февраля 2020 13:45
Поделиться:
Администратор букмекерской конторы незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы «Фаворит» гражданина Ю.Стебунова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Новости по теме
Букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки

Гражданин Стебунов Ю., работая администратором ТОО «Букмекерская контора «Фаворит» с торговым знаком «Fin Bet», использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино.

Также с помощью программного приложения «FLG» в онлайн режиме он обеспечил доступ к смонтированным и анимационным играм посредством аппаратно-программного комплекса, предусматривающее получение выигрыша.

В ходе следственных мероприятий были изъяты вещественные доказательства – мониторы и процессоры в количестве 108 штук, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге.

«Приговором Абайского районного суда города Шымкент гр.Стебунов Ю. признан виновным в соответствии со статьей 307 ч. 1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП (757 500 тенге)», - сообщили в пресс-службе Комитета.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Минфин РК, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив