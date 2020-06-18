Административный процедурно-процессуальный кодекс одобрен Сенатом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев представил депутатам Сената проект Административного процедурно-процессуального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил министр, проект кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти. В этой связи проект Кодекса состоит из двух основных частей. Это административные процедуры и административное судопроизводство.

«В части регулирования административных процедур в проекте предусматриваются следующие основные положения. Первое, учитывая, что властными полномочиями наделены не только государственные органы, но и иные лица, предлагается закрепить понятие «административный орган». Для чего это нужно? Если негосударственный субъект уполномочен принимать решения, направленные на реализацию прав граждан, он обязан соблюдать гарантии, установленные проектом Кодекса. То есть положения Кодекса будут применяться к любой деятельности государственных и негосударственных субъектов, если это связано с реализацией прав граждан», - сказал глава Минюста.

По словам министра, внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. Например, принцип приоритета прав обязывает правоприменимтелей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан.

«Третье, при принятии органами власти управленческих решений в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие «обратную связь». Основное правило заключается в том, что субъект власти обязан выслушать мнение заинтересованного гражданина перед принятием окончательного решения. Четвертое. Вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. Гражданин должен быть уверен, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина. Пятое. Проектом Кодекса вводится институт обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров (к примеру налоговые и таможенные). Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке до двадцати дней», - проинформировал Марат Бекетаев.

Также, по словам министра, главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. На сегодняшний день споры с органами власти рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Однако действующий порядок не учитывает, что орган власти с одной стороны и гражданин с другой фактически неравны.

«Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, в целях обеспечения своевременного исполнения требований суда предусматривается возможность неоднократного применения денежных взысканий до ста месячных расчетных показателей», - подытожил Марат Бекетаев.

Сопутствующий законопроект, по словам министра, разработан для приведения действующего законодательства в соответствие с положениями Кодекса. В этих целях законопроектом предлагается внести поправки в 75 законодательных актов, 10 из которых – кодексы.

Проект Кодекса одобрен депутатами Сената.