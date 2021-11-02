Административный кодекс: в 53% случаев акимы проиграли процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой мультипликативный эффект ожидается от принятого и введенного в действие Административного процедурно-процессуального кодекса? Об этом в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше до принятия Административного процедурно-процессуального кодекса госорганы могли выигрывать суды, даже не приходя на процесс. Сейчас приходится «попотеть», чтобы выиграть суд. Мы проводили анализ исков к акимам. Должен сказать, что акимы проиграли в 53% случаев. То есть, больше половины процессов они проиграли. Если при подготовке решения чиновник написал, что он принимает соответствующее решение, то в суде, когда проверяется законность решения, он уже не может привести другой дополнительный аргумент, суд не примет его. Поэтому сейчас нужно думать над всеми аргументами, запас прочности должен быть повышен. И это один из эффектов административного кодекса, когда нужно думать. Нужно быть готовым к тому, чтобы твой документ был законным», - пояснил Канат Мусин.

По словам спикера, из стран СНГ Казахстан последним принял административный кодекс.

«Действующий кодекс разрабатывался 10 лет, причем с участием зарубежных судей. Мы избрали немецкую модель. Эти 10 лет дали нам возможность учесть все ошибки, которые были допущены другими странами. На сегодняшний день зарубежное юридическое сообщество ставит самые высокие оценки нашему кодексу», - добавил он.

Напомним, 1 июля 2021 года введен в действие подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым новый Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества. Вводятся новые механизмы защиты прав граждан и бизнеса. Иски к административным органам теперь будут рассматриваться на основе принципа «презумпции виновности административного органа»: не заявитель, а административный орган должен будет доказывать суду обоснованность своего решения. Отписки и волокита станут предметом ответственности не только административных органов, но и лиц, принявших решение. Этот документ станет важным инструментом реализации концепции «Слышащего государства»