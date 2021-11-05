Административными судами в Казахстане вынесено более двух тысяч решений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца в Казахстане административными судами вынесено 2206 решений. Об этом сообщил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каковы итоги разрешения споров и в чью пользу вынесены решения? Задача административных судов в первую очередь - защита прав юридических и физических лиц в спорах с государством. За четыре месяца адмсудами страны вынесено 2206 решений. Процент удовлетворенных требований составил 46%, то есть почти в половине случаев граждане победили в споре. Это говорит о том, что новые принципы, которые заложены в административном процедурно-процессуальный кодексе, такие как активная роль суда, принцип приоритета прав, обязанность государственных органов доказать законность и обоснованность своих актов или действий, охрана права на доверие и другие принципы, работают и работают эффективно», - сказал Канат Мусин на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что особенностью нового процесса является возможность примириться с административным органом или его должностным лицом. Такого раньше, по словам, председателя Судебной коллегии, в действующем законодательстве не было.

«Если человек спорил с государством, он либо проигрывал, либо побеждал. Но в прошлом процент побед не превышал 15%. Сейчас мы наблюдаем, что примирение находит отклик у населения у представителей госорганов. Всего за прошедшие 4 месяца, примирением было окончено 546 дел, то есть судьи утвердили 546 мировых соглашений, по которым госорганы, административные органы возвращались к опросу о реализации права гражданина и отменяли свои акты, которые ущемляли права гражданина», - отметил Канат Мусин.

«Хочу привести один пример: недавно суд утвердил мировое соглашение в порядке медиации по спору между общественным объединением и МИОР. В суде стороны достигли примирения. Объединение отказалось от своего иска, а МИОР обязалось включить ОО в список участников на соискание премии для НПО. Это мировое соглашение на сегодняшний день уже исполнено. То есть, сам факт обращения в суд, уже подвигает административные органы к тому, чтобы права гражданина были восстановлены», - считает К. Мусин.