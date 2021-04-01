Административное наказание понесли павлодарцы в 193 случаях семейного дебоша

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений наказаны примерно 1000 семейных дебоширов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года полицейскими вынесено 1 800 защитных предписаний семейным дебоширам. Эта мера носит профилактический характер и позволяет в течение месяца осуществлять наблюдение за семьёй, в которой произошло бытовое насилие, однако если гражданин нарушает данное предписание, то ему грозит административная ответственность; за этот период таких фактов зафиксировано 193», - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Руфат Кенжин.

Он заявил, что, кроме этого, вынесены 286 постановлений об установлении особых требований к поведению правонарушителей. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений наказаны примерно 1000 семейных дебоширов.

«К примеру, на 15 суток семейного очага и уюта лишён 40-летний павлодарец. Все эти дни он проведёт под административным арестом, - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Его супруга была вынуждена вызвать участкового инспектора полиции в момент, когда муж устроил очередные семейные разборки. Находясь в алкогольном опьянении, он лишил всякого покоя своих домочадцев».

В ведомстве заверили, что правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений всегда находятся под пристальным вниманием полицейских. Раньше такие случаи чаще носили скрытый характер, потому что не каждый хотел выносить «сор из избы», идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана. А именно безнаказанность порождает новый виток насилия.

«Довольно часто в нашей практике встречается, что пьяный глава семьи может кулаками махать на свою жену или детей, а когда приезжают сотрудники полиции по вызову родственников, то женщины не только отказываются писать на него заявление, но и со слезами на глазах умоляют не забирать его в полицию, утверждая, что, мол, человек погорячился», - отметил Руфат Кенжин.

Бывают и положительные случаи, в которых после вмешательства полиции ситуация в семье изменилась в лучшую сторону. К примеру, 53-летний горожанин, у которого на иждивении четверо детей, десять лет злоупотреблял алкоголем и не раз привлекался к адмответственности за семейное дебоширство. После проведённой профилактической работы участкового инспектора полиции глава семьи уже год не прикасается к спиртному и ищет работу.