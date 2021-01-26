Административная юстиция содействует притоку иностранных инвесторов – Аслан Тукиев
«Мы все время боремся за инвестиционную привлекательность. Инвестиционная привлекательность, вход инвесторов в ту или иную национальную юрисдикцию предопределены наличием в этой юрисдикции административной юстиции. Если вы обратитесь в международную практику, вы увидите, что если административная юстиции работает так, как она должна работать, инвесторы чувствуют себя более защищенно и легче идут в эту юрисдикцию со своими инвестициями. Поэтому еще одной положительной стороной введения административной юстиции является то, что она содействует притоку иностранных инвесторов», - пояснил Аслан Тукиев на брифинге в СЦК.
Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Кодекс предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.
По словам судьи Верховного суда РК Аслана Тукиева, кодекс призван регулировать публично-правовые споры, связанные со случаями, когда физическое или юридическое лицо несогласно с тем или иным решением государственного органа или иной организации, которая так или иначе через нормативно-правовые акты наделены властными полномочиями.