Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое собрание раввинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, за организацию и предоставление помещения для массового собрания администрация отеля Rixos оштрафована на 30 МРП (87 510 тенге).

Он также отметил, что участники мероприятия прилетали в Алматы всего на один день, провели мероприятие и улетели в свои страны.

«Работа еще продолжается. Все, кто еще будет установлен, понесут наказание», - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что организатора массовой фотосессии перед гостиницей Rixos оштрафовали на 30 МРП в Алматы.