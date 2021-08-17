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Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие

17 Августа 2021 14:06
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Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое собрание раввинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, за организацию и предоставление помещения для массового собрания администрация отеля Rixos оштрафована на 30 МРП (87 510 тенге).

Он также отметил, что участники мероприятия прилетали в Алматы всего на один день, провели мероприятие и улетели в свои страны.

«Работа еще продолжается. Все, кто еще будет установлен, понесут наказание», - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что организатора массовой фотосессии перед гостиницей Rixos оштрафовали на 30 МРП в Алматы.

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#Бизнес   #Алматы   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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