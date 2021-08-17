Новости
Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие
17 Августа 2021 14:06
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Администрацию отеля Rixos в Алматы оштрафовали за массовое собрание раввинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме
Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантированияСлужебная собака помогла найти вора в Кызылорде Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау Ямы на дорогах возле села закопали местные школьники в Карагандинской области
По словам Главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, за организацию и предоставление помещения для массового собрания администрация отеля Rixos оштрафована на 30 МРП (87 510 тенге).
Он также отметил, что участники мероприятия прилетали в Алматы всего на один день, провели мероприятие и улетели в свои страны.
«Работа еще продолжается. Все, кто еще будет установлен, понесут наказание», - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Ранее сообщалось, что организатора массовой фотосессии перед гостиницей Rixos оштрафовали на 30 МРП в Алматы.
Новости по теме
Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования
- Более 30 ресторанов закрыли из-за нарушения карантина в Туркестанской области
- 144 человека с «красным» статусом оштрафованы в Алматы
- Служебная собака помогла найти вора в Кызылорде
- Одномесячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
- В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047