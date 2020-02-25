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Администрация Трампа просит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

25 Февраля 2020 13:34
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Администрация Трампа просит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Администрация Президента США Дональда Трампа просит у Конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе более одного млрд долларов - на разработку вакцины, заявил в понедельник Белый дом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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В связи с тем, что на финансовых рынках возникли опасения по поводу того, что вирус может оказать значительное влияние на мировую экономику, администрация Трампа намерена продемонстрировать свою готовность бороться с вирусом, несмотря на ограниченное число случаев заболевания в Соединенных Штатах.

Коронавирус уже распространился в 29 странах и территориях за пределами материкового Китая. Вспышки были зарегистрированы в Южной Корее, Иране и Италии.

По словам Рэйчел Семмель, официального представителя административно-бюджетного управления Белого дома, администрация Трампа продолжает серьезно относиться к распространению коронавирусной инфекции COVID-19. «Сегодня администрация направляет в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов США для ускорения разработки вакцины, поддержки мероприятий по обеспечению готовности и реагированию, а также для закупки необходимого оборудования и расходных материалов», - сказала она.

«Данная сумма будет использована для проведения лечебных мероприятий, разработки вакцины и создания запасов индивидуальных средств защиты», - добавила Рэйчел Семмель.

Из 2,5 млрд долларов 1,5 млрд представляют новое финансирование. Остальная часть поступит из средств, уже предусмотренных в бюджете Конгресса, таких как неиспользованные деньги для борьбы с вирусом Эбола. Администрации требуется одобрение Конгресса, чтобы перенаправить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, до настоящего времени в стране было подтверждено 53 случая нового коронавируса - 14 из них были диагностированы в Соединенных Штатах, а 39 среди американцев, эвакуированных из Уханя - эпицентра заболевания, а также с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в Японии.


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, США, Пневмония в Китае,
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