25 Мая 2022 12:32

Адлет Тойбаев назначен председателем Комитета науки Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра образования и науки Республики Казахстан Тойбаев Адлет Жунисович назначен на должность председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби.

В 2008-2009 гг. — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби.

В 2011 по 2017 гг. — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

В 2017-2018 гг. — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.