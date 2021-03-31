Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в г. Целиноград (ныне г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

2007-2009 годы — первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО. В разные годы работал в частных структурах.

2010-2014 годы — управляющий директор, вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг», заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны».

С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.

С мая 2020 года по настоящее время — председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».