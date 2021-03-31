Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в г. Целиноград (ныне г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.
2007-2009 годы — первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО. В разные годы работал в частных структурах.
2010-2014 годы — управляющий директор, вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг», заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».
С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны».
С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.
С мая 2020 года по настоящее время — председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».