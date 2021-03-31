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    18:26, 30 Март 2021 | GMT +6

    Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в г. Целиноград (ныне г. Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

    С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

    2007-2009 годы — первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО. В разные годы работал в частных структурах.

    2010-2014 годы — управляющий директор, вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг», заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

    С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны».

    С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.

    С мая 2020 года по настоящее время — председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».


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