Адилет Шорганов: Любой Олимпийский чемпион не достиг бы успеха без заслуг тренера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области тренеры усердно трудятся, чтобы воспитать будущих боксеров - олимпийских чемпионов. Уже прошло несколько лет, как в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени К. Мунайтпасова в Усть-Каменогорске открылась секция бокса. Тренер Адилет Шоранов с момента работы в спортшколе обучает будущих боксеров всем навыкам, которыми владеет сам. По его словам, этот вид спорта требует не только хорошую физическую подготовку, но и психологический настрой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Адилет Шоранов, сколько лет Вы работаете тренером?

- Уже почти 8 лет работаю тренером в этой спортивной школе по секции бокса. Тренерство - не просто работа, оно должно становиться любимым делом. Хороший тренер может добиться определенного успеха только будучи фанатом своего дела.

- Скольких детей сейчас готовите в спортивной школе?

- В секцию принимаем детей с 10 лет. Тренировки проводятся два раза в день с 9:00 до 11:00 и с 17:00 и 20:00. Дети тренируются 6 дней в неделю, отдыхают только по воскресеньям. На сегодняшний день у меня тренируются около 50 ребят. Обучаю их тем навыкам, которыми владею сам, делюсь опытом и полезными советами.

-Наверное, среди них есть призеры различных соревнований?

- Да, среди них есть победители областных соревнований, первенств Казахстана, обладатели призовых мест. Однако сейчас в связи с пандемией коронавирусной инфекции соревнования не проводятся. Среди подающих надежды спортсменов я бы отметил Азамата Еренова, Айбара Ержанова, Санжара Кабыта, Тимура Ербола, Мансура Жумажана, Расула Сагидолдинова, Айбола Ахметова. Есть и другие талантливые боксеры, всех их в одном списке не перечислить.

- Какие качества воспитывает бокс в человеке?

- Хочется отметить, что бокс - вид спорта не для слабых. Выбравший этот путь человек, добьется результата только при непрерывной подготовке и тренировках. Ребенок, занимающийся спортом, становится патриотом. Он может защитить близких ему людей, ограждает себя от вредных привычек. Этот вид спорта требует не только хорошей физической подготовки, но и психологический настрой.

- Какая государственная поддержка, по Вашему мнению, должна оказываться тренерам?

- Хотелось бы, чтобы тренеров отнесли к категории учителей и повысили заработную плату. Честно говоря, у нас небольшая зарплата. Сейчас все дорожает. Поэтому, чтобы прокормить семью, приходится порой вечером таксовать. Мне очень нравится моя работа тренера. Меня волнует будущее молодых спортсменов, они возлагают на меня надежду, поэтому не хочется оставлять тренерство. Если нам повысят заработную плату, создадут условия для работы, днем и ночью занимались бы подготовкой будущих олимпийских чемпионов.

-Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы воспитать как можно больше олимпийских чемпионов?

- В нашей стране уделяют хорошее внимание развитию бокса. Тем не менее, нельзя останавливаться на этом. Нужно развивать спорт в селах, открывать больше секций бокса. Я заметил, что дети в поселках бывают более выносливыми и терпеливыми. Безусловно, хорошие боксеры тренируются и в городе. Однако ребенок, привыкший к условиями жизни в поселке, легко осваивает все упражнения и приемы. Любой Олимпийский чемпион не достиг бы успеха без заслуг тренера, потому что тренера замечают способности молодых спортсменов, развивают его, вместе идут на различные соревнования, поддерживают в трудных минутах, становятся свидетелями взлетов и падений. Поэтому, как уже отмечал, хочется, чтобы уделялось особое внимание поддержке тренеров.

-Спасибо за беседу!