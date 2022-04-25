Адилет Давлумбаев сотворил сенсацию на чемпионате Азии по вольной борьбе

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Адилет Давлумбаев в драматичной схватке выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 92 килограммов Давлумбаев сразился за «бронзу» с японцем Такумой Отсу. По ходу поединка казахстанский борец был в шаге от поражения - он уступал своему сопернику с разницей в девять баллов, однако в итоге положил японца на лопатки и одержал победу. Таким образом, Адилет Давлумбаев стал бронзовым призером чемпионата Азии-2022.

Ранее «золото» для сборной Казахстана по вольной борьбе выиграл Азамат Даулетбеков (86 кг). Серебряными призерами турнира стали Рахат Калжан (57 кг), и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а «бронзу» завоевали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг).



