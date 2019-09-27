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Адиль Марлен завоевал «бронзу» на юношеском чемпионате мира по дзюдо
27 Сентября 2019 08:06
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит юношеский чемпионат мира по дзюдо. В очередной соревновательный казахстанец Адиль Марлен поднялся на третью ступень пьедестала, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В малом финале он оказался сильнее другого казахстанца - Нурсултана Зайзагалиева. Марлен уверенно продвигался по турнирной сетке. И лишь в полуфинале уступил Камрану Сулейманову из Азербайджана.
Напомним, на мировом первенстве выступают более 500 дзюдоистов из 64 стран. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали.
Фото: Olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
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