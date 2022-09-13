Адиль Каукенов: Результат встречи глав Казахстана и КНР будет ознаменован важными проектами

Визит главы государства, особенно, если оно такое большое, как Китай и является второй экономикой мира, а также крупнейшим мировым инвестором – это серьезный шанс для того, чтобы придать двусторонним отношениям новый импульс. С учетом того, что казахстанско-китайские отношения носят характер партнерства стратегического уровня, направлений для сотрудничества очень много, начиная от нефтегазового сектора и заканчивая сельским хозяйством, транзитом и много чем еще. Другое дело, что нашим отношениям не хватало импульса, который позволил бы изменить структуру наших взаимоотношений в пользу большего развития. Понятно, что министерства обеих стран проделали очень напряженную работу.

Пандемия Covid обнажила тот факт, как многое для нас зависит от механизмов взаимоотношений на самом высоком уровне, поскольку есть проблемы по повышению качества обслуживания переходов, транзитных поездов, автотранспорта. Очень много вопросов, которые необходимо решать. Поэтому, от приезда Председателя Си мы ждем каких-то интересных проектов. Например, когда он приезжал в прошлый раз, он предложил программу, которая стала знаковой не только для Казахстана, но и для ряда регионов мира, даже в Африке и Латинской Америке – это «Один пояс, один путь». Так как для Председателя Си этот визит станет первым после пандемийного периода, соответственно, мы ждем какого-то сюрприза в том плане, что будут предложены какие-то важные проекты, которые вдохнут жизнь в наши отношения. Тем более, что Казахстан находится на новом этапе своего развития – Президент Токаев предложил ряд реформ в своем Послании. И такая китайская поддержка экономических реформ за счет мультипликации товарооборота, за счет новых инвестиций, придется очень кстати.













Фото: toppress.kz