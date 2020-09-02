Адиль Каукенов: Главная задача II этапа программы «Нурлы жол» - выдержать баланс сил в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое Послание Президента народу подтвердило, что курс многовекторности будет сохранятся, причем с поправкой на новые реалии. Программа «Нурлы жол» вступает во второй этап, где за счет привлечения новых стран и компаний задача будет выдержать баланс сил в регионе. Такое мнение выразил на своей странице в Facebook генеральный директор в China Center Адиль Каукенов, передает МИА «Казинформ».

« Как всегда внимательно ознакомился с Посланием Президента К.К. Токаева и разделил его для себя на две группы интересов. Первый - это профессиональный, как международнику (востоковеду, китаеведу) нужно понимать вектор движения собственной страны, так как именно от этого зависит и внешнеполитическая линия», - отметил А.Каукенов.

В этом контексте самое главное, как считает эксперт, это месседж про Нурлы жол. Дело в том, что программа «Нурлы жол» завершила свое действие, и на любой международной встрече у всех зарубежных коллег возникал вопрос: а что дальше?

Так как именно на Нурлы жол было зациклена инициатива «Один пояс -Один путь», с его трансконтинентальными проектами «Китайский город Иу – Лондон», «Ляньюнган – Дуйсбург», железнодорожный маршрут Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран, Китай – Казахстан – Каспий – страны Кавказа и т.п.

Как отметил эксперт, в условиях набирающего обороты противостояния США – Китай тема далеко не праздная, будет ли продолжение или же все повисает до наступления какой-то геополитической определенности. «Кстати, буквально на днях общался с коллегами из Белорусского института стратегических исследований, и их этот вопрос крайне волновал, так как там по транзиту, на фоне текущей ситуации, собственные серьезные ожидания экономического и идеологического содержания», - сообщил он.

В рамках Послания очевидно, что курс многовекторности будет сохранятся, причем с поправкой на новые реалии. Нурлы жол вступает во второй этап, где за счет привлечения новых стран и компаний задача будет выдержать баланс сил в регионе.

«В вопросе о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту видятся прямые параллели с созданием председателем Си (Председателем КНР Си Цзиньпин - прим.ред.) «Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ», что в свое время позволило пятой генерации китайских руководителей взять идею реформ под прямой контроль. Параллели возможно спорные, но можно подискутировать», - отмечает А.Каукенов.

Второй блок - чисто бытовой. «Мое предложение в марте этого года использовать пенсионные средства набрало рекордное количество лайков и репостов. Хоть некоторые упрекали меня в популизме, очевидно что вопрос по сбережениям давно назрел. И его надо решать. Другое дело что он поднят уже давно самим Президентом, но провисало в силу понятной инерции, а потому хотелось бы надеятся что послание даст импульс в этом направлении», - написал эксперт.

Отметил Адиль Каукенов и вопрос по онлайн-петициям. «Сейчас Facebook стал незаменимой силой для того чтобы голос граждан по тем или иным вопиющим случаям стал слышен. Но его мало. А к петициям до недавнего времени отношение сверху было снисходительно-раздраженное. Что, конечно же, не есть хорошо. Другое дело, что по больным темам может возникнуть «война петиций», где граждане будут мобилизовать друг друга, но в условиях низких возможностей для реализации гражданских инициатив в парламенте, такой опыт стоило бы пережить», - считает он.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.



