Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Адильхан Сабуров назначен руководителем Антикоррупционной службы в ЗКО

4 Февраля 2023, 22:23
Адильхан Сабуров назначен руководителем Антикоррупционной службы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кресло главы департамента Агентства по противодействию коррупции по ЗКО занял 40-летний Адильхан Сабуров, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Третьего февраля в акимате состоялся актив области, на котором представили вновь назначенного руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по ЗКО. Им стал Адильхан Сабуров.

Ранее он руководил аналогичным ведомством Абайской области. Сабуров сменил на этой должности Нурлана Кыдырбаева, который занимал пост с марта 2022 года.

Адильхан Сабуров родился в 1983 году в селе Аксуат ВКО. Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского гуманитарно-юридического университет, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова. Ему присуждена академическая степень по специальности «Государственное и местное управление».


Новости по теме
Данияр Ахметов возглавил департамент внутреннего госаудита по Костанайской области
Тлепберген Каюпов назначен заместителем акима ЗКО
Стоимость лота при госзакупках завысили в 1200 раз в Алматинской области
Теги:
Читайте также
Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область
Данияр Ахметов возглавил департамент внутреннего госаудита по Костанайской области
По подозрению в получении взятки задержали заместителя акима района в Караганде
Тлепберген Каюпов назначен заместителем акима ЗКО
Свыше 100 коррупционных преступлений выявили в Алматинской области
Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Стоимость лота при госзакупках завысили в 1200 раз в Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей