Адиль Галиахметов прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов прокомментировал свое выступление на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы мы проделали большой труд. Мы показали, что в Казахстане развивается шорт-трек. Выражаю огромную благодарность всем болельщикам. Пишут и поздравляют в Instagram, социальных сетях. Вчера всё на эмоциях пересказал, сейчас слов нет. Завтра у нас будет гонка на 500 метров, к которой мы готовимся», - сказал Адиль Галиахметов в ходе онлайн-пресс-конференции.

Касательно своего выступления спортсмен отметил, что ему не хватило опыта для более высокого результата.

«Я думаю, у меня не хватило больше опыта, потому что очень много нюансов в шорт-треке, когда человек делает обгон, уже со скоростью тебя проезжает, надо за ним зацепиться, чтобы зацепиться, надо набрать скорость и чуть-чуть отойти. У меня не хватило опыта это сделать, когда хотел еще набрать скорость и зацепиться, меня постоянно обгоняли. На дистранции в 500 метров - я думаю, что все придет с опытом и с каждым разом я буду выступать все лучше и лучше. В 500 метрах у нас очень быстрые ребята – Денис Никишенко, Абзал Ажигалиев. Они опередили спортсменов, которые вчера были в финале. Я думаю, что сегодня во время тренировки мы увидим, проведем тренировку, проверим, в какой форме мы находимся, и покажем результат завтра», - добавил Адиль Галиахметов.

Отметим, что ранее казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов вошел в топ-10 на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.