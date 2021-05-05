РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 05 Май 2021 | GMT +6

    Адиль Джанзаков назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адиль Джанзаков назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы», - написал Айдос Укибай.

    А. Джанзаков родился 1 июня 1990 года в Костанайской области.

    В 2012 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

    В 2014 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

    С 2012 по 2013 гг. работал в различных структурах РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» Управления Делами Президента Республики Казахстан.

    С 2014 по 2018 гг. работал в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан.

    С 2018 по 2019 гг. был Советником Управляющего Делами Президента Республики Казахстан.

    С 2019 по 2021 гг. был заместителем Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

    Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дандыбаев Арслан Момышевич освобожден от должности Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.


    Теги:
    Елбасы Назначения Первый Президент - Елбасы Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!