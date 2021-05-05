НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адиль Джанзаков назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Джанзаков Адиль Булатович назначен Шефом Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ранее А.Джанзаков занимал должность заместителя Шефа Протокола Елбасы», - написал Айдос Укибай.

А. Джанзаков родился 1 июня 1990 года в Костанайской области.

В 2012 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

В 2014 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

С 2012 по 2013 гг. работал в различных структурах РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» Управления Делами Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2018 гг. работал в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 гг. был Советником Управляющего Делами Президента Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 гг. был заместителем Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дандыбаев Арслан Момышевич освобожден от должности Шефа Протокола Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.