16:41, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
Адильбек Мусин вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по плаванию в Казани
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казань принимает этап Кубка мира по плаванию. Представителю команды Казахстана Адильбеку Мусину удалось войти в число десяти лучших. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Он себя проявил на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин финишировал с результатом 52.14. Это позволило ему стать десятым в общем зачете.
При этом ему немного не хватило для выхода в финал - казахстанский пловец стал одним из двух запасных.