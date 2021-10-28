Адильбек Мусин вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казань принимает этап Кубка мира по плаванию. Представителю команды Казахстана Адильбеку Мусину удалось войти в число десяти лучших. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он себя проявил на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин финишировал с результатом 52.14. Это позволило ему стать десятым в общем зачете.

При этом ему немного не хватило для выхода в финал - казахстанский пловец стал одним из двух запасных.