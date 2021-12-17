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Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на ЧМ по плаванию

17 Декабря 2021 00:15
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Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на ЧМ по плаванию

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби (ОАЭ) стартовал 15-й Чемпионат мира FINA по плаванию в короткой воде (25 м). Казахстанский пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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По итогам заплывов на дистанции 200 м баттерфляем Мусин показал результат 1: 54,4. Это позволило ему установить новый рекорд Казахстана.

В итоговом протоколе казахстанец расположился на 18-м месте.

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#Спорт   #ОАЭ   #Плавание  
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