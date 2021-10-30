Адильбек Мусин стал пятым на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Адильбек Мусин финишировал пятым на этапе Кубка мира по плаванию в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В решающем заплыве он преодолел 200 метров баттерфляем за 01:56.67. При этом спортсмен во второй раз за день проплыл по рекорду Казахстана.

Первый он установил в предварительном раунде - 01:58.57. Теперь же высшим достижением страны на этой дистанции является его время, показанное в финале.

Победу же одержал американец Том Шилдс - 01:52:42.