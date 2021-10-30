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    22:53, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Адильбек Мусин стал пятым на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Адильбек Мусин финишировал пятым на этапе Кубка мира по плаванию в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В решающем заплыве он преодолел 200 метров баттерфляем за 01:56.67. При этом спортсмен во второй раз за день проплыл по рекорду Казахстана.

    Первый он установил в предварительном раунде - 01:58.57. Теперь же высшим достижением страны на этой дистанции является его время, показанное в финале.

    Победу же одержал американец Том Шилдс - 01:52:42.


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