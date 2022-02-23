Адильбек Джаксыбеков покинул пост председателя совета директоров QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Досрочно прекращены полномочия Адильбека Джаксыбекова, Кайрата Шарипбаева и Мәлік Сәулебай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт нацкомпании.
«В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 февраля 2022 года изменен состав Совета директоров АО «НК «QazaqGaz». Данным решением досрочно прекращены полномочия Адильбека Джаксыбекова, Кайрата Шарипбаева и Мәлік Сәулебай», - говорится в сообщении.
Избраны членами Совета директоров АО «НК «QazaqGaz», представителями интересов АО «Самрук-Қазына» Ернат Бердигулов (биография) и Николай Казутин (биография).
Ернат Бердигулов избран Председателем Совета директоров АО «НК «QazaqGaz».
С учетом внесенных изменений Совет директоров АО «НК «QazaqGaz» состоит из четырех человек: Бердигулов Е.К., Казутин Н.Ю., Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж.
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