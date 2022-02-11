Адильбек Джаксыбеков: настало время уступить пост президента Казахстанской федерации футбола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков обратился к футбольной общественности страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт федерации.

Уважаемые любители футбола, футболисты, тренеры, специалисты!

Как вы знаете, сегодня Избирательный комитет Казахстанской Федерации футбола огласил список зарегистрированных кандидатов на пост президента КФФ. Как и у каждого страсть к этой игре начинается с самого детства. Еще мальчишкой я вместе с отцом ходил на стадион, на матчи команды «Целинник». Позднее, в начале 90-х годов, когда футбольные команды в нашей стране испытывали большие проблемы с финансированием, мы вместе с партнерами помогали выстоять «Целиннику» в то непростое время, помогли встать на ноги, затем уже передали государству. Далее пошла история «Жениса», которому я помогал, будучи акимом столицы. Этот клуб являлся одним из ведущих в стране, первым из отечественных клубов принял участие в Лиге чемпионов УЕФА. Одна из первых футбольных академий в нашей стране – академия «Цесна» – также была создана по моей инициативе. Для тех лет это была передовая академия, многие ее воспитанники защищали цвета национальной сборной, а сейчас продолжают трудиться в качестве тренеров и специалистов. Впоследствии на базе этой академии был создан футбольный клуб, ставший одним из прародителей одного из ведущих клубов – «Астаны».

В 2007 году я возглавил Казахстанскую Федерацию футбола. Положение футбола тогда было не самое простое. Проблем хватало. С долгами федерации, с финансированием клубов, с отсутствием базы сборных команд, со скандалами, с договорными матчами. Все эти вопросы приходилось решать.

С тех пор сделано немало. У федерации появился свой Дом футбола в столице, в Талгаре построена и функционирует база национальных сборных команд, с 2012 года заработала программа подготовки футболистов в футбольных центрах при футбольных клубах, в общеобразовательных школах введен урок футбола, выстроена система профессиональных соревнований и создана Профессиональная Футбольная Лига.

Казахстанские клубы добились успеха и привезли в Казахстан матчи групповой стадии Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, что стало настоящим прорывом и гордостью для болельщиков. За последние девять сезонов наши команды семь раз достигали групповой стадии европейских клубных турниров, что стало результатом работы по повышению уровня нашего чемпионата. Поединки с ведущими клубами Европы, о которых раньше мы могли только мечтать, стали яркими событиями в жизни нашей страны. А историческая победа «Астаны» над «Манчестер Юнайтед» навсегда останется в истории казахстанского футбола.

Казахстанская федерация одной из первых на постсоветском пространстве присоединилась к тренерской конвенции УЕФА, а позднее к судейской конвенции УЕФА.

Совместно с УЕФА была выстроена система сертификации футбольных клубов, требования которой позволили наладить работу клубов в ногу с требованиями современного футбола. Благодаря этой же системе сертификации за последние годы была проведена реконструкция стадионов во всех регионах страны.

В свое время федерация взяла на себя еще одну, не свойственную федерациям функцию – организацию прямых трансляций матчей чемпионата Казахстана в сети Интернет, впоследствии эта функция была передана в ПФЛК. В последние два года все матчи чемпионата Казахстана присутствуют на телевидении – это очередной результат нашей работы.

За последние пять лет число казахстанцев, регулярно занимающихся футболом, возросло в два раза, и сегодня количество зарегистрированных игроков превышает 600 000 человек. Этот факт был отмечен бронзовым статусом УЕФА.

Значительных успехов удалось добиться в футзале, наша национальная сборная завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2016 года, а в прошлом году стала полуфиналистом чемпионата мира.

В марте 2014 года в столице Казахстана состоялся Конгресс УЕФА, на котором, в том числе было принято историческое решение о создании нового турнира - Лиги Наций УЕФА.

Сегодня федерация отказалась от государственного финансирования, полностью финансово оздоровилась и самостоятельно обеспечивает свою деятельность. В последние несколько лет регулярно оказывается финансовая помощь региональным федерациям в рамках специально разработанной программы «Гол».

Футбол остается спортом номер один в мире, и в нашей стране в том числе. Ни одно спортивное событие в Казахстане не собирает такую зрительскую аудиторию, как футбол. Футбол выполняет большую социальную функцию и занимает не последнее место в жизни миллионов наших сограждан.

Все эти годы, даже работая на различных государственных должностях, я прилагал все свои усилия на благо развития футбола.

Реализовано очень много проектов по всем направлениям: профессиональному футболу, массовому и любительскому футболу, детско-юношескому футболу, женскому футболу, футзалу, пляжному футболу, футболу для детей с особенностями развития, киберфутболу. Тем не менее, работы предстоит еще немало, еще есть пути для совершенствования и задачи, которые нужно решать.

Несмотря на то, что большинство членов КФФ выразило мне поддержку и выдвинуло мою кандидатуру, я принял решение не баллотироваться на новый срок. Считаю, что настало время уступить пост президента федерации. Посмотрите, сколько достойных кандидатов претендует на пост президента КФФ, и какой интерес казахстанской общественности прикован к предстоящим выборам. Это говорит о высоком авторитете федерации, о большом интересе к футболу, о большом желании работать во благо его развития и это – тоже плод работы федерации последних лет. Всех кандидатов я хорошо знаю, мы вместе работали многие годы. Уверен, что члены федерации выберут достойного президента, и я желаю всем претендентам удачи в предстоящих выборах.

Хочу выразить благодарность всем своим коллегам, функционерам, футболистам, тренерам, нашим партнерам из ФИФА и УЕФА, с кем мы работали бок о бок все эти годы. Хочу поблагодарить болельщиков за их любовь к этой замечательной игре.

Уверен, что казахстанский футбол продолжит свое поступательное развитие! Я же остаюсь его преданным болельщиком.

Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков.