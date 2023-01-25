Адепта деструктивных организаций из Узбекистана задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ, КАЗИНФОРМ - Находящегося в межгосударственном розыске преступника задержали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 января 2023 года в 20:00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции совместно с ДКНБ Жамбылской области задержали 35-летнего гражданина Республики Узбекистан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216 части 1 УК Республики Узбекистан (склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Республики Узбекистан, уточнили в ведомстве.

Фото иллюстративное.