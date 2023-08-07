Аделаида Пчелинцева стала пятой в заплыве на 50 метров брассом на Универсиаде в Китае

ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Аделаида Пчелинцева показала пятый результат в финале заплыва на 50 метров брассом на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Казахстанская пловчиха на этой дистанции показала результат 31,70 секунды.

Победу одержала представительница Литвы Котрина Тетеревкова с результатом 30,58 секунды.

Второе и третье место заняли спортсменки из Польши (Доминика Штандера, 31.02с.) и Бразилии (Алвес да Консейсао, 31.11с.).

Как сообщалось ранее, казахстанец Адильбек Мусин завоевал «бронзу» на дистанции 100 метров баттерфляем на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду.

По состоянию на утро 7 августа Казахстан занимает 20-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (160: 90 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых). На втором месте – Япония (83: 20-28-35), на третьем – Южная Корея (52: 17-15-20).