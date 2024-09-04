Адель объявила о перерыве в карьере на неопределенный срок

Адель объявила, что после завершения своего европейского турне она оставит свою музыкальную деятельность «на невероятно долгое время», что знаменует собой значительную паузу в ее карьере, чтобы сосредоточиться на личной жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

36-летняя певица сделала это заявление во время своего заключительного концерта в Мюнхене, где она размышляла о необходимости перерыва и желании жить «новой жизнью», которую она строила последние несколько лет.

Во время своего выступления Адель выразила благодарность своим поклонникам, признав, что ей нравилось выступать в течение почти трех лет — рекордных для нее — но теперь она чувствует, что пришло время отдохнуть.

Певица подчеркнула, что в ее резиденции в Лас-Вегасе осталось провести десять концертов, которые ранее были отложены из-за болезни. После заключительных выступлений она планирует взять длительный перерыв на музыкальной сцене.

Адель выступала в Мюнхене в выставочном центре Messe перед более чем 730 000 фанатов, установив рекорд для самой большой временной арены, когда-либо построенной, вместимостью более 73 000 человек.

Ранее в этом месяце она также подтвердила свою помолвку с американским спортивным агентом Ричем Полом во время одного из своих концертов в Мюнхене, что еще раз ознаменовало начало новой главы в ее личной жизни. Адель поделилась с поклонниками, что после семи лет построения этой новой жизни она готова полностью принять ее.

Певица, которая рассталась со своим бывшим мужем Саймоном Конецки в 2019 году, заявила, что будет «ужасно скучать по своим поклонникам» и надеется снова увидеть их в Лас-Вегасе. Ее отношения с Полом начались в 2021 году и знаменуют собой важный поворот в ее жизни. Теперь она, похоже, стремится насладиться этим новым этапом вдали от всеобщего внимания.