Адайбек Ниязбай одержал вторую победу на чемпионате Азии по боксу
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Адайбек Ниязбай одержал вторую победу на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Если свой первый бой на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Ниязбай выиграл решением судей, то теперь добился досрочной победы. Сначала он дважды отправил в нокдаун сирийца Мухаммеда, а после третьего рефери закончил бой ввиду явного преимущества казахстанского боксера.
Добавим, что Адайбек Ниязбай является чемпионом Казахстана, а также победителем международного турнира в Сербии. Параллельно с юниорским первенством в Дубае проходит и молодежный турнир, на котором выступают боксеры 2003-2004 годов рождения.
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