Адайбек Ниязбай одержал вторую победу на чемпионате Азии по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Адайбек Ниязбай одержал вторую победу на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Если свой первый бой на юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Ниязбай выиграл решением судей, то теперь добился досрочной победы. Сначала он дважды отправил в нокдаун сирийца Мухаммеда, а после третьего рефери закончил бой ввиду явного преимущества казахстанского боксера.





Добавим, что Адайбек Ниязбай является чемпионом Казахстана, а также победителем международного турнира в Сербии. Параллельно с юниорским первенством в Дубае проходит и молодежный турнир, на котором выступают боксеры 2003-2004 годов рождения.

Ранее с победы стартовал на МЧА-2021 по боксу Дамир Дайпаков.