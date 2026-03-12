Тренды:
    14:38, 12 Март 2026 | GMT +5

    Адаптационную программу к обучению на казахском языке внедряют для первоклассников

    В Казахстане утвердили адаптационную программу для обучающихся первых классов на казахском языке обучения, нуждающихся в дополнительной поддержке языка обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Целью адаптационной программы является формирование базовых коммуникативных навыков на казахском языке и обеспечение готовности обучающихся к освоению учебных программ и взаимодействию в образовательной среде.

    К задачам программы относятся:

    • формирование навыков понимания устной речи педагогов и сверстников;
    • формирование навыков диалогической и монологической речи в учебных и бытовых ситуациях;
    • расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся;
    • формирование базовых навыков чтения и письма на уровне первого класса;
    • формирование навыков языковой и социальной адаптации обучающихся в образовательной среде.

    Базовое содержание адаптационной программы включает в себя:

    • учебные занятия — организация образовательного процесса с учетом языковых потребностей обучающихся, формирование базовых навыков устной и письменной речи на казахском языке;
    • классные часы — занятия, направленные на социально-эмоциональную адаптацию, развитие коммуникативных и языковых навыков, формирование правил поведения в школе;
    • внеурочную деятельность — мероприятия познавательного, творческого, спортивного и социального характера, направленные на поддержку языковой среды, расширение словарного запаса и закрепление речевых конструкций на казахском языке.

    Объем реализации адаптационной программы составляет не менее 2 академических часов в неделю и планируется организацией образования с учетом основной учебной нагрузки обучающихся и педагогов.

    Учебные занятия строятся на основе сквозных тем первого класса, которые используются в качестве опоры при отборе текстов, заданий и речевых ситуаций. При этом сквозные темы предусмотрены типовыми учебными программами по каждому учебному предмету и обеспечивают последовательность образовательного процесса, формирование межпредметных связей и системное восприятие окружающего мира.

    План классных часов формируется по направлениям, соответствующим ключевым компетенциям и навыкам, которые предстоит развивать у обучающихся.

    По завершении адаптационной программы школа обеспечивает достижение обучающимися минимального уровня языковой и социальной адаптации:

    • понимание простых устных инструкций педагогов и сверстников;
    • участие в элементарных диалогах и формулирование простых высказываний;
    • использование базового словарного запаса по основным тематическим направлениям;
    • чтение и написание простых слов, предложений и коротких текстов;
    • применение элементарных грамматических конструкций;
    • соблюдение правил поведения и участие в совместной деятельности;
    • выражение простых мыслей, действий и событий на казахском языке;
    • использование казахского языка в учебной и повседневной коммуникации.

    Приказ и. о. министра просвещения вводится в действие с 22 марта 2026 года.

    Ранее мы писали, что 200 тысяч педагогов Казахстана создадут ИИ-ассистентов с ChatGPT Edu.

    Карина Кущанова
