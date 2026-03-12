Адаптационную программу к обучению на казахском языке внедряют для первоклассников
В Казахстане утвердили адаптационную программу для обучающихся первых классов на казахском языке обучения, нуждающихся в дополнительной поддержке языка обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Целью адаптационной программы является формирование базовых коммуникативных навыков на казахском языке и обеспечение готовности обучающихся к освоению учебных программ и взаимодействию в образовательной среде.
К задачам программы относятся:
- формирование навыков понимания устной речи педагогов и сверстников;
- формирование навыков диалогической и монологической речи в учебных и бытовых ситуациях;
- расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся;
- формирование базовых навыков чтения и письма на уровне первого класса;
- формирование навыков языковой и социальной адаптации обучающихся в образовательной среде.
Базовое содержание адаптационной программы включает в себя:
- учебные занятия — организация образовательного процесса с учетом языковых потребностей обучающихся, формирование базовых навыков устной и письменной речи на казахском языке;
- классные часы — занятия, направленные на социально-эмоциональную адаптацию, развитие коммуникативных и языковых навыков, формирование правил поведения в школе;
- внеурочную деятельность — мероприятия познавательного, творческого, спортивного и социального характера, направленные на поддержку языковой среды, расширение словарного запаса и закрепление речевых конструкций на казахском языке.
Объем реализации адаптационной программы составляет не менее 2 академических часов в неделю и планируется организацией образования с учетом основной учебной нагрузки обучающихся и педагогов.
Учебные занятия строятся на основе сквозных тем первого класса, которые используются в качестве опоры при отборе текстов, заданий и речевых ситуаций. При этом сквозные темы предусмотрены типовыми учебными программами по каждому учебному предмету и обеспечивают последовательность образовательного процесса, формирование межпредметных связей и системное восприятие окружающего мира.
План классных часов формируется по направлениям, соответствующим ключевым компетенциям и навыкам, которые предстоит развивать у обучающихся.
По завершении адаптационной программы школа обеспечивает достижение обучающимися минимального уровня языковой и социальной адаптации:
- понимание простых устных инструкций педагогов и сверстников;
- участие в элементарных диалогах и формулирование простых высказываний;
- использование базового словарного запаса по основным тематическим направлениям;
- чтение и написание простых слов, предложений и коротких текстов;
- применение элементарных грамматических конструкций;
- соблюдение правил поведения и участие в совместной деятельности;
- выражение простых мыслей, действий и событий на казахском языке;
- использование казахского языка в учебной и повседневной коммуникации.
Приказ и. о. министра просвещения вводится в действие с 22 марта 2026 года.
