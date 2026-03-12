Адаптационную программу к обучению на казахском языке внедряют для первоклассников

Целью адаптационной программы является формирование базовых коммуникативных навыков на казахском языке и обеспечение готовности обучающихся к освоению учебных программ и взаимодействию в образовательной среде.

К задачам программы относятся:

формирование навыков понимания устной речи педагогов и сверстников;

формирование навыков диалогической и монологической речи в учебных и бытовых ситуациях;

расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся;

формирование базовых навыков чтения и письма на уровне первого класса;

формирование навыков языковой и социальной адаптации обучающихся в образовательной среде.

Базовое содержание адаптационной программы включает в себя:

учебные занятия — организация образовательного процесса с учетом языковых потребностей обучающихся, формирование базовых навыков устной и письменной речи на казахском языке;

классные часы — занятия, направленные на социально-эмоциональную адаптацию, развитие коммуникативных и языковых навыков, формирование правил поведения в школе;

внеурочную деятельность — мероприятия познавательного, творческого, спортивного и социального характера, направленные на поддержку языковой среды, расширение словарного запаса и закрепление речевых конструкций на казахском языке.

Объем реализации адаптационной программы составляет не менее 2 академических часов в неделю и планируется организацией образования с учетом основной учебной нагрузки обучающихся и педагогов.

Учебные занятия строятся на основе сквозных тем первого класса, которые используются в качестве опоры при отборе текстов, заданий и речевых ситуаций. При этом сквозные темы предусмотрены типовыми учебными программами по каждому учебному предмету и обеспечивают последовательность образовательного процесса, формирование межпредметных связей и системное восприятие окружающего мира.

План классных часов формируется по направлениям, соответствующим ключевым компетенциям и навыкам, которые предстоит развивать у обучающихся.

По завершении адаптационной программы школа обеспечивает достижение обучающимися минимального уровня языковой и социальной адаптации:

понимание простых устных инструкций педагогов и сверстников;

участие в элементарных диалогах и формулирование простых высказываний;

использование базового словарного запаса по основным тематическим направлениям;

чтение и написание простых слов, предложений и коротких текстов;

применение элементарных грамматических конструкций;

соблюдение правил поведения и участие в совместной деятельности;

выражение простых мыслей, действий и событий на казахском языке;

использование казахского языка в учебной и повседневной коммуникации.

Приказ и. о. министра просвещения вводится в действие с 22 марта 2026 года.

