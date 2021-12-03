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Адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона» - Гинцбург

3 Декабря 2021 13:45
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Адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона» - Гинцбург

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Заготовку адаптированной под новый вариант коронавируса вакцины можно создать, не имея образец нового штамма, в том числе «омикрона», главное - знать нуклеотидную последовательность вируса. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производители российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к штамму «омикрон», к концу февраля 2022 года. По данным РФПИ, Центр имени Гамалеи уже начал разработку новых версий своих вакцин.

«Это возможно сделать (адаптировать вакцину), надо знать последовательность, она синтезируется. (...) Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике», - сообщил Гинцбург.

Он также добавил, что пока образца «омикрона» в Центре им. Гамалеи нет. «Я жду (его) от Минздрава, или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим. Так все наши коллекции пополняются», - пояснил Гинцбург.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.


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