«ADALDYQ ALAŃY»: От проекта к общенациональному движению
Необходимость продвижения общереспубликанского антикоррупционного проекта «Adaldyq alańy» отмечена Елбасы Н.А. Назарбаевым в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года, где озвучил: «Следует распространить опыт столицы по реализации антикоррупционной стратегии в рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции».
«Целью проекта является искоренение бытовой коррупции, через такие задачи как:
- создание комфортных условий обслуживания граждан;
- обеспечение открытости государственных органов;
- формирование антикоррупционной культуры;
- усиление инструментов общественного контроля.
«На сегодняшний день в 19 центральных государственных органах, 17 регионах и АО «Самұрық-Қазына» и его дочерних организациях открыты проектные офисы «Adaldyq alańy» с назначением руководителей из числа общественности» – отметил Ғ. Асанұлы.
Создание комфортных условий обслуживания граждан осуществляется посредством перевода государственных услуг в электронный формат, с исключением бумажной формы их оказания.
Как озвучил директор департамента добропорядочности Ғ. Асанұлы: «Проект придал ощутимый импульс цифровизации государственных услуг, и позволил достичь 93 % уровень. В глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН Казахстан занимает 29 место, по Индексу электронного участия – 26 место».
Таким образом, через автоматизацию процесса оказания государственных услуг исключен прямой контакт между гражданами и чиновниками.
Особую роль в вопросах искоренение бытовой коррупции отведена применению цифровых решений, среди которых, центр городских услуг «IQALA», центр мониторинга и реагирования «i-KOMEK 109» и геоинформационные системы по земельным вопросам в регионах.
Обеспечение открытости государственных органов напрямую связано с внедрением сервисной модели работы.
Так, одной из основных задач антикоррупционной политики определен перевод городских, районных и сельских акиматов на сервисную модель.
«Благодаря слаженной работе Антикора, акиматов всех уровней и проектных офисов «Adaldyq alańy» более 320 акиматов перешли на сервисный формат, что составляет стопроцентный охват районов и городов областного значения. Во всех населенных пунктах имеются уголки самообслуживания», – озвучил Ғанижан Асанұлы.
Открытие более 2 400 безбарьерных фронт-офисов и оупэн-спэйсов в государственных органах и учреждениях упростил процесс получения услуг в госучреждениях, позволил в доступной форме консультировать граждан по широкому спектру вопросов.
Так началась трансформация новых привычек госслужащих, когда открытость и транспарентность являются ежедневным стандартом работы.
Порядка 5,5 тысяч первых руководителей госучреждений образования и здравоохранения передислоцированы на первые этажи, сменив привычные комфортные кабинеты на работу «за стеклом». Таким образом, обеспечена шаговая доступность первых лиц.
Агентство является не просто координатором данного направления, а на собственном примере принимает меры по обеспечению безбарьерного и оперативного приема граждан. В 17 регионах открыты сервисные центры Агентства, на площадке которых действуют коворкинг-центры, призванные стать «фабриками» антикоррупционных инициатив. Аналогичный сервисный центр «Antikor ortalyǵy» открыт при центральном аппарате Агентства.
В рамках «Adaldyq alańy» налажена система консультационной поддержки граждан.
В этом ключе, особо отмечаются проекты «Адал көмек» и «Antikor.Live», в рамках которых ежедневно проводятся регулярные прямые эфиры, заменившие традиционные приемы граждан.
В ходе онлайн-брифинга директор Департамента добропорядочности Ғ.Асанұлы рассказал, что за прошлый год в проектные офисы «Adaldyq alańy» поступило порядка 12 тысяч обращений от граждан, из них 80 % положительно решены.
Как отметили в Антикоре, проект «Adaldyq alańy» стал драйвером общественного контроля в стране. В рамках антикоррупционного движения собраны более 80 тысяч волонтеров. Так, силами и поддержкой общественности и неравнодушных граждан пресечено 300 фактов спекуляции лекарствами, сопровождена гуманитарная помощь – 18,3 млн защитных средств, 3,1 млн лекарственных препаратов, 428 тысяч единиц медоборудования доставлены по назначению, сэкономлено свыше 1,5 млрд тенге при закупе компьютеров, результаты порядка 3 тысяч участников ЕНТ аннулированы.
Еще одним действенным механизмом общественного контроля стала «Интерактивная карта открытых бюджетов».
В развитие Карты, на которой размещены финансовые данные порядка 18 тысяч госучреждений на 14,3 трлн тенге, Агентством запущен новый проект «Ашық бюджет». Его цель – масштабное вовлечение граждан в мониторинг освоения бюджетных средств и повышение финансовой грамотности населения.
«Продвижение идеологии добропорядочности среди широко населения осуществляется в рамках Информационно-просветительского штаба и центра «Парасат жолы», с участием научной и творческой интеллигенции, видных общественных и государственных деятелей», – отметил директор Департамента добропорядочности Ғ. Асанұлы.
Значимую роль в антикоррупционном восприятии и формировании культуры добропорядочности играют художественные произведения, спектакли (драма «Құлқынның құлы», пьеса «Бақыт кілті», спектакль «Жемқорлық – әлеуметтік дерт»), короткометражные фильмы («1424»), социальные ролики, антикоррупционная визуальная продукция (муралы, баннеры, билборды, раздаточные материалы, др.), магазины и турникеты честности.
В рамках «Adaldyq alańy» особое место в формировании антикоррупционной культуры в обществе отведено молодежным трендам.
На еженедельной основе проводятся онлайн-уроки «Час добропорядочности», основанные на трудах и изречениях великих личностей.
Также антикоррупционное мировоззрение молодого поколения формируется школьными и студенческими клубами «Адал ұрпақ» и «Саналы ұрпақ».