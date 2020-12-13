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«ADAL» в Алматинской области: кандидаты в депутаты второй день встречаются с населением

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Декабря 2020, 00:38
«ADAL» в Алматинской области: кандидаты в депутаты второй день встречаются с населением

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 12 декабря прошли очередные встречи кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «ADAL» с жителями Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В них приняли участие известный спортсмен, общественный деятель Ардак Назаров, тележурналист, общественный деятель Даулет Мукаев, известный тележурналист, ведущий телепроекта «Ашық алаң» Максат Толыкбай, председатель Социального фонда «Менің Атамекенім», общественный деятель Лаззат Чинкисбаева.

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В ходе второго дня визита в регион, кандидаты «ADAL» прибыли в Карасайский район. Так, с жителями города Каскелен представители партии беседовали прямо на улицах. Население города посетовало на несколько нерешаемых проблем: неасфальтированное состояние дорог и нецелесообразное использование бюджета.

Еще один кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев рассказал о сервисе «Бизнес идеи вашего региона» и озвучил, чего именно не хватает в районе, а именно: банкоматов, СТО, услуг мусоровоза и тд..

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Далее представители партии встретились с работниками СПК «Жетісу». Спикерами выступили Ардак Назаров и Лаззат Чинкисбаева. В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы сельских местностей. Лаззат Чинкисбаева отметила, что все проблемы должны решаться оперативно на местах.

Также кандидаты в депутаты провели встречу с населением в селе Узынагаш. Мероприятие прошло в формате диалога. В ходе встречи Даулет Мукаев лично показал ее участникам самые полезные функции сайта партии, и то, как ими можно воспользоваться.

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