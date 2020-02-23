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ADAL KÓMEK: как получить бесплатную юридическую помощь в столице

23 Февраля 2020 04:35
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ADAL KÓMEK: как получить бесплатную юридическую помощь в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства РК по противодействию коррупции в рамках «Года волонтера» запущен проект «ADAL KÓMEK», целью которого является повышение правовой грамотности граждан, а также оказание бесплатной юридической помощи населению, передает МИА «Казинформ»

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Об этом сообщает управление превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан.

В столичном сервисном центре «ANTIKOR ORTALYGY» 22 февраля прошла акция «ADAL KÓMEK».

В числе желающих проконсультировать население были юристы и адвокаты в сфере гражданского, земельного и уголовного права и нотариусы. Юристы управлений образования, занятости и социальной защиты, акиматов районов также приняли участие в данной акции.

Акция «ADAL KÓMEK» будет проводится каждую субботу с 10-00 до 13-00 часов по адресу: улица Токпанова, 45, мкр. Акбулак. Телефоны для справок: +7 (7172) 72-66-05, +7 707 168 28 55, +7 707 659 44 05.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество, Волонтёрство,
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