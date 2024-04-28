«Адал азамат»: участковый инспектор помог спасти пенсионерку в Атбасаре

Участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы отдела полиции Атбасарского района Руслан Кравцунов для сослуживцев давно стал примером того, как нужно относиться к своей работе, завоевав гордое звание «Адал азамат». Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

— Профессионализм и человеческое достоинство были присущи ему с первых дней службы. Руслан Викторович пользуется уважением не только среди коллег, но и у жителей района. По мнению коллег, он, добросовестно и ответственно трудясь на своем участке, ставит честность и справедливость превыше всего, — сообщила инспектор ОИРиВК лейтенант полиции Альмира Манатова.

Доказательством всех вышеперечисленных качеств служит тот факт, что граждане, проживающие на участке Руслана, в любых ситуациях обращаются за помощью, в первую очередь, к нему. Атбасарцы знают, что он никогда не откажет.

Так, недавно к участковому инспектору обратились встревоженные родственники одной пенсионерки. Они не могли попасть к бабушке в квартиру и опасались, что пенсионерке могло стать плохо.

— Прибыв по указанному адресу, полицейский узнал, что у пенсионерки, проживающей на третьем этаже, предположительно, произошел инсульт, однако дверь оказалась заперта изнутри. Встревоженные родственники уже позвонили в станцию скорой помощи, но надо было ждать спасательную бригаду, которая и откроет дверь. Понимая ценность каждой минуты, Руслан, не раздумывая ни секунды, разбил окно и влез в квартиру. К этому моменту как раз подъехала бригада врачей, и они смогли беспрепятственно зайти в квартиру и оказать помощь пенсионерке, — рассказала А. Манатова.

Этот случай далеко не единственный пример, когда участковый смог помочь в самых стрессовых ситуациях.

По словам самого героя, для него важно быть полезным людям в качестве служителя закона.

— Если я буду нести свою службу профессионально и качественно, то буду получать от этого удовольствие. Очень приятно, когда все тебя знают, благодарят, ценят как профессионала, — отметил Руслан Кравцунов.

Напомним, в своем выступлении на национальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что все должны соответствовать прогрессивным стандартам, каждый должен добросовестно трудиться и добиваться заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего. Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно назвать «Адал азамат».