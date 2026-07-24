ACT Creative Tech Week 2026 объединила экспертов Казахстана и Южной Кореи

В ALT University имени М. Тынышпаева состоялась официальная церемония открытия ACT Creative Tech Week 2026 — международной образовательной недели, посвященной искусственному интеллекту, цифровым технологиям и креативным индустриям, передает Kazinform.

В мероприятии принял участие Генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук.

Участниками открытия также стали руководство ALT University, представители Союза переводчиков «Диалог», Almaty Creative, Бюро по туризму Алматы, зарубежных образовательных и технологических компаний, а также эксперты и слушатели программы.

В течение недели участники познакомятся с современными решениями, которые уже применяются в мировой креативной и технологической индустрии.

Фото: ALT University

Программа включает четыре образовательных направления: Visual Storytelling and Webtoon, AI Production в кино, анимации и рекламе, Smart Factory & Manufacturing DX, а также No-Code AI Technologies.

Занятия проводят специалисты из Республики Корея и стран СНГ в области искусственного интеллекта, цифрового производства, интеллектуальной собственности, вебтунов и no-code-разработки.

Фото: ALT University

ACT Creative Tech Week стала одним из первых крупных международных проектов Академии креативных технологий (ACT), открытой в мае 2026 года на базе ALT University совместно с ОО «Союз переводчиков «Диалог». Академия ориентирована на подготовку специалистов на стыке искусственного интеллекта, IT и креативных индустрий, практическое освоение современных технологий и развитие международного сотрудничества.

Председатель Совета директоров ALT University имени М. Тынышпаева Арслан Серіктегі отметил, что проведение ACT Creative Tech Week продолжает системную работу по укреплению партнерства между Казахстаном и Республикой Корея в сферах образования, науки, инноваций и высоких технологий.

Фото: ALT University

— Республику Казахстан и Республику Корея связывают многолетние дружественные и взаимовыгодные отношения. Сотрудничество между нашими странами последовательно развивается в сфере экономики, науки, образования, инноваций, культуры и высоких технологий. Совместные проекты способствуют развитию человеческого капитала и укреплению гуманитарных связей между нашими народами, — подчеркнул Арслан Серіктегі.

Фото: ALT University

Генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук заявил, что искусственный интеллект, цифровая трансформация производства, креативные индустрии и цифровой контент становятся новыми точками роста двустороннего сотрудничества.

— Сегодня особое значение приобретают такие направления, как искусственный интеллект, цифровая трансформация производства, креативные индустрии и цифровой контент. Именно эти сферы способны стать новым драйвером корейско-казахстанского сотрудничества и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, — отметил дипломат.

По его словам, участие молодежи в подобных образовательных инициативах открывает возможности для формирования профессиональных связей и реализации совместных международных проектов.

Фото: ALT University

Одним из ключевых событий церемонии стало подписание трех меморандумов о сотрудничестве между ALT University и южнокорейскими организациями YLAB Academy, Yumong Co., Ltd. и Smart Maker Platform. Документы предусматривают развитие совместных образовательных программ, обмен экспертизой, внедрение современных цифровых технологий и реализацию проектов в сфере креативных индустрий.

Фото: ALT University

После официальной части для Генерального консула Республики Корея и гостей мероприятия организовали экскурсию по кампусу ALT University. Делегации представили учебные аудитории, лаборатории, современное оборудование и инфраструктуру, используемую для образовательных, научных и технологических проектов.

ACT (Academy of Creative Technologies) — международная образовательная платформа, созданная в мае 2026 года на базе ALT University имени М. Тынышпаева совместно с ОО «Союз переводчиков «Диалог». Она объединяет образовательные проекты в сфере искусственного интеллекта, IT и креативных индустрий, развивая международное сотрудничество и подготовку специалистов для новой цифровой экономики.