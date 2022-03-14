Абзал Куспан: Нам придало сил то, что Президент настаивает на всестороннем расследовании январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял конкретное решение в январе и ответил на волнующие общественность вопросы. Об этом заявил известный адвокат Абзал Куспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Главу государства Касым-Жомарта Кемелевича от имени комиссии и от имени сотен граждан, которых мы защищали, за то, что он предоставил нам такую возможность. Я хотел бы сказать, что четкое решение Главы государства при этих событиях позволило нам с самого начала открыто давать интервью стране, смело отвечать на волнующие общественность вопросы, с самого начала требовать от следственных органов максимально прозрачного и объективного, всестороннего расследования произошедшего. Мы и другие комиссии, созданные отдельно от нас, работали с этой целью», - сказал Абзал Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что целью комиссии, в которой он участвовал, было установление лиц, не причастных к преступлениям во время январских событий, которые, по его мнению, были только мирными, не представляющими угрозы обществу в связи с преступными действиями, состоянием здоровья, социальным статусом, а также другими обстоятельствами, с последующим изъятием из орбиты уголовного дела.