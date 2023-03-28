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Абзал Бейсенбекулы назначен вице-министром финансов РК

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 12:02
Абзал Бейсенбекулы назначен вице-министром финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсенбекулы Абзал назначен на должность вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Абзал Бейсенбекулы родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.

2008-2010 гг. — эксперт Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2010-2011 гг. работал в Департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.

2011-2019 гг. — эксперт, консультант, инспектор, заведующий сектором и заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.

Ранее занимавшая этот пост Савельева Татьяна Михайловна освобождена от должности.


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