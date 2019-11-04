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Абзал Ажигалиев завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по шорт-треку в США

4 Ноября 2019 08:51
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Абзал Ажигалиев завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по шорт-треку в США

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ. КАЗИНФОРМ - В Солт-Лейк-Сити (США) завершился первый этап Кубка мира по шорт-треку. Казахстанский спортсмен Абзал Ажигалиев завоевал бронзовую медаль турнира, сообщает Olympic.kz.

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Дистанцию в 500 метров Ажигалиев преодолел за 39.881, что позволило ему завоевать третье место по итогам соревнований. Кроме того, этот результат является новым рекордом Казахстана на этой дистанции.

Первого места по итогам этапа завоевал У Дацзин (Китай). «Серебро» досталось Шандору Шаолиню Лю из Венгрии.

На дистанции 1000 метров лучшего результата у казахстанцев добился Еркебулан Шамуханов, который стал 10-ым. В финале казахстанец заработал пенальти. Мерсаид Жаксыбаев также получил пенальти.

Фото: Olympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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