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Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
13 Февраля 2022 18:32
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ -Представитель команды Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев вошел в пятерку лучших на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Шорт-трекист добился большого успеха на дистанции 500 метров. В финале А он из пяти спортсменов финишировал четвертым, остановившись в шаге от медали. На протяжении всего соревнования он показывал высокое мастерство, уверенно преодолевая раунд за раундом.
Казахстанец в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейшего спринтера мира.
«Золото» завоевал венгр Шаоанг Лю. Вторым стал Константин Ивлиев (Россия). Третье место у канадца Стивена Дюбуа.
Добавим, что в финале B выступил Денис Никиша. Он финишировал в нем третьим.
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