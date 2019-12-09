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Абзал Ажгалиев назван лучшим спортсменом ноября

9 Декабря 2019 15:44
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Абзал Ажгалиев назван лучшим спортсменом ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана завершилось голосование «Лучший спортсмен ноября в Казахстане». Его победителем стал представитель команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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В списке номинантов были представлены Сарсенкуль Рысбекова (стендовая стрельба), Абзал Ажгалиев (шорт-трек), женская команда Казахстана по стендовой стрельбе, Жанбота Алдабергенова (фристайл - акробатика), Адлан Аскаров (вольная борьба). Голосование завершилось сегодня, 9 декабря, в 13:00.

На момент остановки приема голосов победу в голосовании одержал Ажгалиев. Он набрал 50,13 процента голосов. Следом за ним расположился Адлан Аскеров — 30,25 процента. Третьей стала Сарсенкуль Рысбекова, набравшая 7.92 процента.

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Ключевые слова: Спорт,
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