Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова - знаменосцы олимпийской сборной Казахстана в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер казахстанской команды по шорт-треку, победитель и призёр этапов Кубка мира Абзал Ажгалиев и казахстанская конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова определены знаменосцами олимпийской команды Казахстана на зимних Играх Пекин-2022. Об этом сегодня объявили в Национальном олимпийском комитете, передает МИА «Казинформ».

Олимпийский дебют Екатерины Айдовой состоялся на Играх 2010 года в Ванкувере, затем были Сочи 2014 года и Пхёнчан-2018. Игры в Пекине станут в карьере 30-летней Айдовой четвёртыми. Опытная представительница команды по конькобежному спорту - призер этапа Кубка мира, призер Универсиады-2017, победительница чемпионата четырех континентов-2021.

«Очень горжусь тем, что буду первой казахстанкой, которая понесёт флаг страны на открытии зимней Олимпиады. Для многих эти Олимпийские игры станут первыми в карьере, кто-то уже имел опыт выступления на главных соревнованиях. Но могу сказать, что ощущения всегда остаются теми же - гордость и большая ответственность. В Пекине мы приложим все силы и старания, чтобы оправдать надежды родной страны», – сказала Екатерина Айдова.

На счету Абзала Ажгалиева - полный комплект медалей этапов Кубка мира по шорт-треку, медали зимней Универсиады-2017 и Азиатских игр-2011. Ажгалиев - участник Олимпиад 2014 и 2018 года знаменосцем выбран во второй раз – флаг Казахстана он уже выносил на Играх в Пхёнчхане.

«Это большая честь снова быть знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Эти эмоции, которые ты чувствуешь, пронося флаг своей страны на открытии главных спортивных стартов, остаются с тобой на всю жизнь. Я благодарен всем нашим болельщикам за поддержку и доверие. От имени всех спортсменов-олимпийцев могу сказать, что мы все с нетерпением ждем начала Олимпиады, к которым готовились несколько лет. Для нас создавались все условия для подготовки - как дома, так и за рубежом, теперь мы сделаем все чтобы достойно представить страну на олимпийском льду», - сказал Абзал Ажгалиев.

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине.