Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области.
Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.
2014-2015 гг. — главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2015-2016 гг. — руководитель проекта департамента АО «НУХ «Байтерек».
2016-2019 гг. — советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по г. Нур-Султану Агентства по защите и развитию конкуренции.
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