Абылкаир Скаков: Вопрос водообеспеченности сел нужно закрыть до конца 2021 года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава региона встретился с акимом каждого из десяти районов лично. В планах большинства районных руководителей было обеспечить села централизованными и локальными источниками воды до 2023-2024 годов. Однако такие сроки Абылкаира Скакова не устроили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

«Есть поручение Президента страны – в ближайшее время дать доступ к качественной питьевой воде в каждом селе. Если у вас есть соответствующая проектно-сметная документация и готовы подрядные организации, не тяните, подавайте заявки, мы их поддержим. Вопрос водообеспеченности сел по всему региону нужно закрыть до конца 2021 года», - сказал аким области.

Также Абылкаир Скаков потребовал от акимов лично заниматься привлечением инвестиций в районы. По его словам, в сельской зоне Павлодарской области огромный потенциал для запуска новых инвестиционных проектов, особенно в агропромышленном комплексе.

«В районах есть большие посевные площади, пастбища и отгонные участки, возможности для запуска объектов переработки, – привлекайте действующий бизнес, ищите новых инвесторов, — поручил глава региона. – От вашей работы зависят благосостояние местного населения и экономические показатели района».

Кроме того, аким напомнил, что нельзя забывать о культурном развитии и обеспечении досуга сельского населения. Руководители на местах должны задуматься, как сельчане проводят свое свободное время, и созданы ли условия для этого.



