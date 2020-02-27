Абылкаир Скаков: В городах Павлодарской области нужны крупные инвестпроекты
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял акимов городов Павлодар, Экибастуза и Аксу, которые рассказали о социально-экономическом развитии городов и в частности о реализуемых инвестиционных проектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В Аксу большинство инвестиционных проектов относится к агропромышленному комплексу. Как отметил аким города Балгабай Ибраев, в городе и его сельской зоне планируется запустить две молочно-товарные фермы на 600 и 1200 голов, птицеферму на 10 тыс. голов и три овощехранилища. Общий объем инвестиций в рамках этих проектов составит более семи млрд тенге.
Глава Экибастуза Ержан Иманзаипов на 2020 год заявил шесть инвестиционных проектов. Самый крупный из них — расширение тепличного комплекса по выращиванию томатов на 10 млрд тенге, благодаря чему ожидается создание 450 новых рабочих мест. Кроме того, в городе построят пекарню, в селах Кудайколь и Тай – три мясные фермы, а в селе Коянды – мясо-молочную ферму. Эти шесть проектов предусматривают 345 млн тенге инвестиций.
Как рассказал аким Павлодара Кайрат Нукенов, в областном центре намерены реализовать 32 инвестпроекта. Среди них – проект по покраске легкосплавных автомобильных дисков (пять млрд тенге), по переработке нефтяных отходов стоимостью (1,2 млрд тенге), по производству промышленного активированного угля (один млрд тенге) и другие. В общей сложности в основной капитал города намерены привлечь не менее 148 млрд тенге инвестиций.
Заслушав всех акимов, Абылкаир Скаков отметил, что в городах необходимо усилить работу по привлечению инвестиций. Потенциал для этого, как сказал глава региона, есть.
«Вы должны сотрудничать с действующими бизнесменами и искать новых инвесторов, — обратился Абылкаир Скаков к каждому градоначальнику. – Нам нужны крупные инвестпроекты, дающие новые рабочие места, но не забывайте и о поддержке идей малого бизнеса».
По итогам встреч глава региона дал акимам ряд конкретных поручений.
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