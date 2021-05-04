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    11:45, 04 Май 2021 | GMT +6

    Абылкаир Скаков рассказал об эпидситуации в Павлодарской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с распространением КВИ в Павлодарской области рассказал глава региона Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последнюю неделю в Павлодарской области зарегистрировано 932 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Нагрузка на систему здравоохранения остается в пределах нормы. Так, занятость инфекционного коечного фонда не достигает 35%. К аппаратам ИВЛ подключено 13 пациентов», - сказал Абылкаир Скаков на заседании Правительства.

    Аким добавил, что необходимое количество как кислородного оборудования, так и другого оснащения медицинского персонала в области имеется.

    Ранее глава Минздрава Алексей Цой сообщил, в каких регионах отмечается высокая занятость инфекционных и реанимационных коек.

    По состоянию на 4 мая занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек - 28%.

    «Высокая занятость инфекционных коек отмечается в городах Нур-Султан - 60%, Алматы - 57%, в Кызылординской области - 59%, в Алматинской области - 56%. Занятость реанимационных коек в городе Нур-Султан и Западно-Казахстанской области - по 62%, в Алматы - 52%», - сообщил Алексей Цой.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Павлодарская область
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