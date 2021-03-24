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    22:44, 23 Март 2021 | GMT +6

    Абылкаир Скаков проверил готовность Павлодара к весеннему благоустройству

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области совершил рабочий объезд города, во время которого побывал на разрытых и подтопленных дорожных участках. Глава региона также проинспектировал, как вывозят снег из парков, дворов и частного сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

    В первую очередь Абылкаир Скаков побывал в старой части центральной набережной Павлодара. Он обратил внимание на кучи снежной массы и ненадлежащую очистку лестниц, ведущих с одного уровня прогулочной зоны на другую. Неудовлетворительной аким области назвал и работу по содержанию сквера «Детство» (бывшего Ленпарка).

    «Это небольшой сквер, однако, одну пешеходную дорожку здесь убрали, а другую – нет», - отметил он.

    Претензии у главы региона были и к коммунальным и дорожным службам, которые после ремонта на сетях не обеспечивают проезд по проезжей части или проход по тротуарам. Например, на улице Бокейхана, где недавно прокладывали инженерные коммуникации, и на тротуаре по улице Академика Чокина, где проводят водопроводные трубы.

    «Почему бы не привести пешеходную дорожку в надлежащий вид, если работы на этом участке уже завершены? - спросил Абылкаир Скаков, пройдя по тротуару возле дома №31 на улице Академика Чокина. - Здесь большая проходимость, и горожане все это время вынуждены как-то обходить этот участок».

    На перекрестках улиц Нуркина и Теплова, Щедрина и Целинная акиму области доложили, как откачивают талые воды. По городу работают 10 ассенизаторских машин. В некоторых случаях ассенизаторам приходится делать несколько рейсов, чтобы осушить проезжую часть.

    «Это следствие того, что зимой с улиц плохо вывозили снег, - сказал глава региона. - Необходимо в оперативном порядке откачать воду».

    О слабой работе по вывозу снега сказали и жители Второго Павлодара. Один из владельцев частного дома по улице Ростовская рассказал, что уборочную технику в своем районе видел всего один раз. Сегодня здесь кучи снежной массы, которые после таяния могут стечь во дворы. Похожая картина и во дворе дома №40 по улице Машхур Жусупа. Абылкаир Скаков поручил активнее вывозить снег из частного сектора и дворов многоэтажек и заранее предупреждать жителей об этой работе.

    На улице Камзина в Дачном микрорайоне аким побывал на участке, где из-за талых вод просело асфальтобетонное покрытие. Не так давно на место, где может произойти аварийная ситуация, жаловались пользователи социальных сетей.

    «Почему это место до сих пор не огорожено? - спросил глава региона. - Ночью сюда может провалиться и человек, и автомобиль. Срочно поставьте здесь ограждение».

    В Гагаринском парке аким напомнил, что в большинстве городских скверов остаются пустыри, которые можно озеленить, и поручил учесть это во время соответствующих работ в предстоящем сезоне.

    «Деревья должны появиться не только в скверах, но и во дворах, вдоль городских улиц. Что касается парков, среди горожан проведите опрос: чего не хватает в наших зеленых зонах, как сделать их лучше. Проанализировав результаты опроса, можно будет планировать благоустройство каждого сквера в отдельности», - сказал аким.

    По итогам рабочего объезда Абылкаир Скаков подчеркнул, что у городских властей и коммунальных служб очень много работы. Он поручил привести в надлежащий вид участки, где зимой устраняли аварии, и составить предварительный график ямочного ремонта на улицах Павлодара. Как подчеркнул аким, для более эффективного и быстрого восстановления дорожного полотна в этой работе должны быть задействованы все работающие в регионе ремонтные службы.

    Фото Валерия Бугаева


    Теги:
    Другие государственные органы Акимат ЖКХ Павлодарская область Благоустройство
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