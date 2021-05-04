Абылкаир Скаков проверил благоустройство Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области проверил, как благоустраивают парковые зоны, оценил темпы восстановления дорожного полотна после зимних аварий на сетях и побывал на месте строительства новой тепломагистрали. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщала пресс-служба областного акимата в Telegram, в Парке Победы приступили к покраске и ремонту скамей, урн и плитки на Вечном огне. Подрядная организация также готовит клумбы и планирует завершить наведение порядка в парке до 9 мая. В районе лодочной станции на Иртыше Абылкаиру Скакову доложили о ходе дезинсекционных работ против гнуса. Подрядчики уже приступили к барьерным обработкам. По рекомендации научной группы дезинсекцией занимаются круглосуточно, каждый день обрабатывая до 150 гектаров площадей. Пик работ придется на середину-конец мая, когда после природоохранных попусков с верховьев Иртыша придет большая вода. Необходимый объем препаратов и техника у специалистов готовы.

«К дезинсекционным работам необходимо обязательно подключить общественный контроль, - поручил аким. - Главный критерий качества этих работ – оценка жителей области. Комфорт для них и для гостей нашего региона должен быть обеспечен».

По улице Парковая продолжается восстановление 1,5 километров дорожного полотна и пешеходной дорожки после замены водопровода. Подрядчики ТОО «Павлодар-Водоканал» планируют завершить работы в течение двух недель.

Представители АО «КазАвтоЖол» рассказали Абылкаиру Скакову о продолжении строительства развязки в районе села Кенжеколь. Сдать объект должны до осенних заморозков. На месте уже заготовили 85% щебня и 60% битума. Дорожники занимаются и реконструкцией дорожного полотна на въезде в Павлодар со стороны Восточно-Казахстанской области. По словам подрядчиков, они применяют современные технологии и дают пятилетнюю гарантию на свои работы.

Обновить планируют и въездную группу на кольцевой развязке. Щебень, которым засыпана основная часть площади, планируют заменить плиткой, а искусственный газон по краю – естественным травяным покрытием и многолетними кустарниками. Аким области обратил внимание на неравномерное освещение стелы и поручил наладить схему подсветки.

В микрорайоне Достык главе региона сообщили о начале строительства четырех новых жилых домов. На каждом объекте работают опытные местные строительные компании.

«Это кредитное жилье, за которое будущие новоселы будут рассчитываться в течение нескольких лет, - обратился Абылкаир Скаков к строителям. - Качественное выполнение работ – это репутация подрядчиков. Нельзя допустить повторения ситуации, как было с первыми домами в микрорайоне «Достык». И, конечно же, параллельно необходимо прокладывать к новым многоэтажкам коммуникации».

Посетил глава региона и участок, где прокладывают тепломагистраль ТМ-42. Она призвана обеспечить бесперебойное теплоснабжение южной части Павлодара. Представители подрядной организации приступили к работам вдоль проспекта Н. Назарбаева.

На базе ТОО «Павлодарские тепловые сети» руководитель предприятия Марат Иманаев рассказал о результатах температурных испытаний. После подачи теплоносителя с высокой температурой в южном сетевом районе выявили 26 повреждений, а в северном – 7. Большую часть повреждений обнаружили на внутриквартальных сетях. Сейчас тепловики готовятся к проведению гидравлических испытаний: с 3 по 6 мая в южной части Павлодара, с 10 по 16 мая – в северной.

«Необходимо составить карту проблемных зон и с их учетом формировать график ремонтных работ, - подчеркнул аким. - Кроме того, не дожидаясь подготовки к новому отопительному сезону, нужно обойти все дома, где зимой фиксировали недогрев. Во время прошедшего отопительного сезона мы определили более 300 проблемных адресов – мы должны сокращать этот список. Я буду проверять эту работу».

Абылкаир Скаков побывал и на территории Суворовского кладбища, по периметру которого почти ежедневно появляются стихийные свалки. Подобная ситуация и в районе дачных кооперативов Павлодара. Глава региона поручил очистить территорию вокруг кладбища и напомнил, что для сохранения чистоты здесь следует установить урны и контейнеры.

Необходимость благоустройства аким отметил и при посещении Площади государственных символов. Здесь планируют высадить газон и декоративные кустарники, привести в порядок должны и арку.

Абылкаир Скаков обратил внимание городских властей и на пешеходную зону по улице Ак. Бектурова. В Парке Знаков зодиака местами просела брусчатка и повреждены скамейки.