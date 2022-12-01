НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области

1 Декабря 2022, 10:52
Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что высокая изношенность теплосетей и халатность со стороны руководства являются основными причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: dialog.egov.kz


Теги:
Новости по теме
Квартирных краж за последние пять дней в Экибастузе не зарегистрировано
Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом СКО
Алихан Смаилов представил депутатам маслихата СКО кандидатов на пост акима
Читайте также
Квартирных краж за последние пять дней в Экибастузе не зарегистрировано
Новый аким назначен в СКО
Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента
Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области
Членов Высшей аудиторской палаты назначили в Сенате
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области
Ситуация в Экибастузе: жителей 8 домов призвали к эвакуации из-за отключения света от перегруза сети
Новости партнеров
Популярное
1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
2 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
3 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
4 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
5 Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ

Лента новостей