Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области

1 Декабря 2022, 10:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что высокая изношенность теплосетей и халатность со стороны руководства являются основными причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: dialog.egov.kz