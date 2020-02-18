Абылкаир Скаков избран председателем Павлодарского облфилиала партии «Nur Otan»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нового руководителя выбрали на внеочередной конференции регионального представительства партии под председательством первого заместителя Председателя «Nur Otan» Бауыржана Байбека, прибывшего в Павлодарскую область с рабочей поездкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Во время рабочей поездки первого заместителя председателя партии «Nur Otan» сопровождал аким области Абылкаир Скаков. В первую очередь они отправились в село Новочерноярка, где встретились с жителями, пожаловавшимися на отсутствие центрального отопления. Как отметили жители села, в Новочерноярке 16 многоквартирных жилых домов, которые приходится отапливать углем.

В селе планируется строительство котельной, которая помимо домов обеспечит теплом еще пять социальных объектов, в том числе близлежащие школу, детский сад и врачебную амбулаторию.

«Исполнение взято на контроль партии «Nur Otan», — отметил Бауыржан Байбек.

После Бауыржан Байбек пообщался с работниками ТОО «Нефтехим LTD», где выпускают полипропилен и метил-трет-бутиловый эфир. Стороны обсудили актуальные вопросы в области защиты социальных и трудовых прав.

«Сегодня Павлодарская область – регион, являющийся одним из флагманов промышленности и энергетики страны, — заявил Бауржан Байбек. — Благодаря инициированной Елбасы программе индустриализации в регионе созданы тысячи рабочих мест. Наряду с обеспечением работой необходимо создавать комфортные и безопасные условия труда. Для этого первичные партийные организации совместно с профсоюзами должны своевременно доносить до руководства предприятий проблемы и пожелания сотрудников. Ни один вопрос нельзя оставлять без внимания. Это и есть практическая реализация концепции «Слышащего государства».

Побывала партийная делегация и в районе Второго Павлодара, который в последние несколько лет подвергается подтоплениям грунтовыми водами. Как доложил аким Павлодара Кайрат Нукенов, чтобы решить эту проблему, сейчас ведется строительство канализации. Бауыржан Байбек поручил партийцам взять эту работу на контроль и проследить, чтобы сети были проведены качественно.

Под председательством первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» состоялась XXIX внеочередная конференция областного филиала. На ней глава региона Абылкаир Скаков был избран руководителем областного представительства партии. Бауыржан Байбек выразил уверенность, что под руководством нового председателя павлодарские партийцы продолжат решать проблемы населения и улучшат качество партийного контроля над проектами, реализуемыми в регионе.