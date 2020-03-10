Абылайхан Жусупов завоевал «бронзу» на олимпийском отборочном турнире по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал обладателем бронзовой медали на олимпийском отборочном турнире в Аммане, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале весовой категории до 69 кг против него выступил Викаш Киршан (Индия). Поединок получился крайне тяжелым. Соперник оказывал настоящее давление, не давая Жусупову использовать свои разрушающие действия. Технику казахстанца Викаш компенсировал своей мощью и хлесткими ударами, которые нередко достигали цели. Рубка, а именно так и можно назвать основной характер встречи, была на протяжении всех трех раундов. Каждый использовал свои сильные стороны, но сильнее оказался оппонент. Жусупов уступил, завоевав в итоге бронзовую награду и лицензию.

Добавим, что на данный момент в активе команды Казахстана восемь лицензий. Ранее на ОИ-2020 отобрались Надежда Рябец (до 75 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).

Под вопросом путевка в категории до 52 кг. Сакен Бибосынов уступил в 1/4 финала, однако у него есть шанс попасть на Игры, победив в дополнительном поединке. Таким образом, мужская команда пока владеет семью из восьми возможных путевок.

Фото: Данияр Майлыбаев